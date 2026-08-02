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Царьград

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Дания и Фарерские острова усилили военное сотрудничество

Дания и Фарерские острова усилили военное сотрудничество

Министры Дании и Фарерских островов согласовали расширение военного присутствия НАТО в регионе. Усиление работы будет вестись совместно с фарерскими властями и связано с учениями Arctic Endurence и Arctic Sentry.

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