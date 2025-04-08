Прорыв к Сумской области: как освобождение села изменило расстановку сил? Подразделения группировки «Север» полностью вытеснили противника из села… Российские войска освободили Гуево: ключевой этап операции в Курской области .
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