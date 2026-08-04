«Пэтриотический» финт ушами. После объятий с Зеленским Трамп вынужден искать благосклонности России

Алексей Тан

""После объятий с Зеленским Трамп вынужден искать благосклонности России"" :======================== В полне вероятно, что МНОГИЕ уже ПОНИМАЮТ.... что Трамп, всё более и более играет РОЛЬ Байдана!... А настоящая БЕСНУЮЩАЯ биомасса!.... ЭТО еврейское окружение Трампа!... ЭТО они! ... не видят для СЕБЯ выхода, из сложившей ситуации в МИРЕ... ИХ ШЕКЕЛЬ (доллар) и их паутина (втом числе вой.базы) перестали "работать".... И ОНИ начинают лезти во все Щели и дыры! (пример Испания)... и ПРИСАСЫВАЮТСЯ ко всему, что рядом... хотя их там... уже откровенно по ГУБАМ и присоскам колотят.