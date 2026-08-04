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«Пэтриотический» финт ушами. После объятий с Зеленским Трамп вынужден искать благосклонности России

«Пэтриотический» финт ушами. После объятий с Зеленским Трамп вынужден искать благосклонности России

«Пэтриотический» финт ушами. После объятий с Зеленским Трамп вынужден искать благосклонности России Владимир Васильев: В США началось что-то вроде паники — Москва наносит мощные удары по Украине, да еще помогает Ирану Ирина Мишина На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Васильев Леонид Крутаков Свежая сенсация — Украина не получит от США лицензии на производство ракет для ЗРК «Patriot».

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;&quot;После объятий с Зеленским Трамп вынужден искать благосклонности России&quot;&quot; :======================== В полне вероятно, что МНОГИЕ уже ПОНИМАЮТ.... что Трамп, всё более и более играет РОЛЬ Байдана!... А настоящая БЕСНУЮЩАЯ биомасса!.... ЭТО еврейское окружение Трампа!... ЭТО они! ... не видят для СЕБЯ выхода, из сложившей ситуации в МИРЕ... ИХ ШЕКЕЛЬ (доллар) и их паутина (втом числе вой.базы) перестали &quot;работать&quot;.... И ОНИ начинают лезти во все Щели и дыры! (пример Испания)... и ПРИСАСЫВАЮТСЯ ко всему, что рядом... хотя их там... уже откровенно по ГУБАМ и присоскам колотят.
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