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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В 2024 году ожидается рекордная индексация МРОТ, пенсий и зарплат

В 2024 году ожидается рекордная индексация МРОТ, пенсий и зарплат

МОСКВА, 1 января, ФедералПресс. С 1 января 2024 года произойдет рекордная индексация МРОТ на 18,5 %, повышение пенсий для неработающих пенсионеров на 7,5 %, индексация зарплат бюджетников на 4,5–9,8 % (кроме госслужащих, судей, сенаторов и депутатов).

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