В 2024 году ожидается рекордная индексация МРОТ, пенсий и зарплат

МОСКВА, 1 января, ФедералПресс. С 1 января 2024 года произойдет рекордная индексация МРОТ на 18,5 %, повышение пенсий для неработающих пенсионеров на 7,5 %, индексация зарплат бюджетников на 4,5–9,8 % (кроме госслужащих, судей, сенаторов и депутатов).