«Ростех» поддержит Ленобласть в развитии и тиражировании кластера для реабилитации бойцов СВО

Губернатор Дрозденко провел переговоры с заместителем гендиректора корпорации Максимом Выборных Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел переговоры с заместителем гендиректора корпорации «Ростех» Максимом Выборных о развитии и тиражировании в регионах модели Кластера комплексного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО, рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.