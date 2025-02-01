«Ростех» поддержит Ленобласть в развитии и тиражировании кластера для реабилитации бойцов СВО

Губернатор Дрозденко провел переговоры с заместителем гендиректора корпорации Максимом Выборных Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел переговоры с заместителем гендиректора корпорации «Ростех» Максимом Выборных о развитии и тиражировании в регионах модели Кластера комплексного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО, рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.
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