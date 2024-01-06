Кадыров назвал "троллингом" США предложение обменять пленных украинцев на снятие санкций

Глава Чеченской Республики пояснил свои слова о готовности обменять 20 военнопленных украинцев на снятие санкций с его близких родственниковРамзан Кадыров назвал "толстым троллингом" своё предложение по поводу обмена пленными с США.
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