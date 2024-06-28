Американская пресса назвала выступление Байдена на дебатах «коллективным самоубийством демократов»

Выступление действующего президента США Джо Байдена на дебатах со своим предшественником республиканцем Дональдом Трампом, по мнению экспертов по разработке предвыборных кампаний, стало "коллективным самоубийством для всей Демократической партии".
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