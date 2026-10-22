В Копейске начальник МУ КГО «Городская служба заказчика» обвиняется в получении взятки. Как сообщает прокуратура области, обвиняемый п ежемесячно получал от директора по физической охране ООО ЧОО «СпецОхрана» взятки в сумме 20 тыс.
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