Дандыкин раскрыл, что ждет засевших в курском монастыре боевиков ВСУ

«Я думаю, что им поступило указание сверху не сдаваться. Наверняка тут есть и материальный фактор. Вполне вероятно, что им пообещали платить в тройном размере за то, что они продолжат сидеть в этом монастыре.
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