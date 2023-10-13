Ипотека в России: новые риски и советы для покупателей Елена ГалицкаяВ последние несколько лет рынок недвижимости в России претерпел значительные изменения, вызванные резким ростом стоимости жилья и ипотечных кредитов.
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