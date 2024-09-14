Шойгу и Ким Чен Ын подали первый сигнал Западу: "Время дипломатических игр закончилось". Решение принято

Зачем вообще о нём что-то писать? Ему неужели не стыдно? Рассадник воров и негодяев у себя в МО развёл, все генералы там абасрались, как только и сколько могли, а сейчас он в другой должности, и в другой конторе. Но суть-то одна, каким он был там, таким же будет и здесь. Хватит уже эту колоду перетасовывать? Не надоела одна и та же протухшая еда в употреблении в пищу? Уже люди устали от вранья!

S

Sobering

Шойгу повысили, потому что секретарь совбеза — это выше министра обороны. Министр обороны — это куратор финансовых потоков, а секретарь совбеза — это должность, которая имеет смысл только при условии, что вы сами по себе являетесь политическим игроком. Шойгу никогда не был политическим игроком. Шойгу ставленник одной из властных группировок, и, соответственно, он может от этой группировки что-то контролировать, но самостоятельную игру вести не может. Поэтому, с точки зрения влияния, Шойгу сильно потерял. А вот некоторые его люди, которые теперь из Минобороны плавно перейдут в Совбез, они, соответственно, могут при этом и выиграть. После назначения объявления о правительстве начали поднимать бокалы с шампанским, а к вечеру...после известий о силовиках, началась истерика, ровно потому, что до них дошло, что на самом деле произошло.