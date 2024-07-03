Аллерголог Купцова: пять комнатных растений успешно чистят воздух от токсинов

Растения способны эффективно удалять токсины из воздуха. Среди лучших комнатных "растений-фильтров" плющ обыкновенный, "тещин язык" или сансевиерия, пеперомия туполистная, хлорофитум и фикус Бенджамина, – поэтому они идеально подойдут для аллергиков.
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