Финским властям теперь проще изъять недвижимость у россиян за долги

Это напрямую коснется российских владельцев недвижимости в соседней стране, которые не могут оплатить коммуналкуФинляндия упрощает процедуру изъятия недвижимости за долги, и изменения вступают в силу с понедельника, 8 июля.
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