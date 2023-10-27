Спасателя из ЯНАО Осипенко наградили за предотвращение экологической катастрофы

Сотрудник противопожарной службы из Нового Уренгоя (ЯНАО) удостоен медали «За отвагу на пожаре». Как сообщил глава города Андрей Воронов в своем telegram-канале, благодаря действиям Александра Осипенко удалось избежать экологической катастрофы.
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