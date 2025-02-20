В Старом городе в Симферополе строят новую канализацию

В Старом городе в Симферополе строят новую канализациюС какими трудностями сталкиваются рабочие, сколько километров новых труб проложат и на каких улицах — подробнее в нашем репортаже ВЕСТИ КРЫМЧитать подробнее+видео>>> .
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