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В Старом городе в Симферополе строят новую канализацию

В Старом городе в Симферополе строят новую канализациюС какими трудностями сталкиваются рабочие, сколько километров новых труб проложат и на каких улицах — подробнее в нашем репортаже ВЕСТИ КРЫМЧитать подробнее+видео>>> .

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