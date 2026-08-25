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Алаев не считает, что Батраков пошел на понижение: «Галатасарай» – топ-клуб, он выступает в ЛЧ. Алексей сделал шаг вперед. Дай бог, чтобы у него все получилось»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о переходе  Алексея Батракова в «Галатасарай» из «Локомотива».

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