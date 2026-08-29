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Какой сегодня праздник: 30 августа 2026 года

Какой сегодня праздник: 30 августа 2026 года

Сегодня, 30 августа 2026 года, в последнее воскресенье уходящего лета, в России и мире отмечается целый ряд знаменательных событий, профессиональных и международных праздников.

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