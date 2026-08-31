🚌 В Симферополе с 1 сентября увеличат количество автобусов на маршрутах Благодаря этому поездки станут комфортнее в часы, когда нагрузка на транспорт традиционно возрастает.
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