Курские власти заявили о ожидании более 11 млрд рублей на жилсертификаты

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что региональное правительство ожидает поступления дополнительного денежного транша в размере 11,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на жилищные сертификаты для вынужденных переселенцев приграничья.
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