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Кремль: перемирию не должны сопутствовать поставки оружия — 1171-й день СВО

Кремль: перемирию не должны сопутствовать поставки оружия — 1171-й день СВО

Объявленное российской стороной временное перемирие не должно сопровождаться поставками оружия Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News.

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