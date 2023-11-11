Армия России отбила шесть атак ВСУ на донецком направлении

Российские военные на донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовых групп. Противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
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