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Армия России отбила шесть атак ВСУ на донецком направлении

Российские военные на донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовых групп. Противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

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