Поселок в Карелии оказался отрезанным от мира

Жители поселка Панозеро Кемского района не могут получить даже медицинской помощи Текст: Елена Малишевская Сотрудники МЧС Карелии еще месяц назад закрыли дорогу по льду для жителей поселка Панозеро Кемского района.
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