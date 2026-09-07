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Египет может заинтересоваться российскими дронами «Ланцет-Э» и «Скат-350М»

Египет может заинтересоваться российскими дронами «Ланцет-Э» и «Скат-350М»

В преддверии международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026, который пройдет с 8 по 10 сентября на территории международного аэропорта египетского города Эль-Аламейн, появилась информация о возможном интересе Египта к российской военной технике.

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