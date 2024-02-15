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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Какие выплаты для медиков предложил повысить президент Путин и кого это коснётся

Какие выплаты для медиков предложил повысить президент Путин и кого это коснётся

Повышенные выплаты медработники могут получить уже в апреле Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта 2024 года повысить размер ежемесячных выплат для медицинских работников первичного звена, которые трудятся в малых городах, райцентрах и в сёлах.

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