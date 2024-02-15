Какие выплаты для медиков предложил повысить президент Путин и кого это коснётся

Повышенные выплаты медработники могут получить уже в апреле Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта 2024 года повысить размер ежемесячных выплат для медицинских работников первичного звена, которые трудятся в малых городах, райцентрах и в сёлах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии