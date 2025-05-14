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Закон об аресте имущества релокантов

Закон об аресте имущества релокантов

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об аресте имущества релокантов.Правоохранители смогут привлекать уехавших из России граждан к административной ответственности, если они за границей совершают правонарушения против интересов России.

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