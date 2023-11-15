Вице-премьер Чернышенко указал на важность цифровых сервисов для транспортной отрасли

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в пленарной сессии «Россия 2035: к новой экономике транспорта» в рамках XVII Международного форума-выставки «Транспорт России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии