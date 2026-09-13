Spiegel: Борис Джонсон и чиновники ЕС чуть не попали под удар дрона на Украине

Спецпоезд, в котором находился бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники, был вынужден остановиться в приграничном районе на Украине из-за атаки беспилотников.
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