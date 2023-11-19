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СМИ: иностранные наёмники покидают Украину после ожесточённых боёв

СМИ: иностранные наёмники покидают Украину после ожесточённых боёв

Об этом заявил украинский лейтенант Дмитрий Костюк.фото: unsplash.com/@specna_arms_4s--> Иностранные наёмники не до конца понимают, что их ждёт на Украине, подписывая контракты с ВСУ, и расторгают их, увидев реальные бои.

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