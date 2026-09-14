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Мировое обозрение

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Галузин назвал эфемерными обещания ЕС по безвизу для Армении

Галузин назвал эфемерными обещания ЕС по безвизу для Армении

Обещания Евросоюза предоставить Армении безвизовый режим пока остаются не более чем декларацией о намерениях.

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