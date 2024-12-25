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Массовый побег в Мапуту: 1534 заключенных сбежали из тюрьмы строгого режима

Массовый побег в Мапуту: 1534 заключенных сбежали из тюрьмы строгого режима

В Мапуту, столице Мозамбика, 1534 заключенных совершили побег из тюрьмы строгого режима на фоне протестов.

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