На Сахалине приговорили военного, отказавшегося участвовать в СВО

Уклонисту от воинской службы дали 2 года и 10 месяцев колонии общего режима.Гарнизонный суд Южно-Сахалинска признал виновным военнослужащего, проходившего по уголовному делу о неисполнении приказа, приговорив его к лишению свободы на 2 года и 10 месяцев, с отбыванием срока в колонии общего режима.