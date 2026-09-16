СК: Медведь убил 66-летнюю женщину в Красноярском крае 16 сентября

В Красноярском крае 16 сентября медведь напал на 66-летнюю женщину в её дворе в деревне Верхний Кебеж, что привело к её смерти.
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