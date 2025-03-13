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Царьград

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FPV-дроны 58-й армии уничтожили САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожье.

FPV-дроны 58-й армии уничтожили САУ "Гвоздика" ВСУ в Запорожье.

Ночной расчет FPV-дронов 58-й армии группировки "Днепр" успешно уничтожил самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ в Запорожской области.

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