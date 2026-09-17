Узган атнада Татарстанда 10 меңгә якын ОРВИ очрагы ачыкланган

7 сентябрьдән 13 сентябрьгә кадәр Татарстанда ОРВИ һәм гриппның 9 827 очрагы ачыкланган. Бу хакта Россия Кулланучы хокукларын яклау буенча күзәтчелек хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе (Роспотребнадзор) хәбәр итә.
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