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Узган атнада Татарстанда 10 меңгә якын ОРВИ очрагы ачыкланган

7 сентябрьдән 13 сентябрьгә кадәр Татарстанда ОРВИ һәм гриппның 9 827 очрагы ачыкланган. Бу хакта Россия Кулланучы хокукларын яклау буенча күзәтчелек хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе (Роспотребнадзор) хәбәр итә.

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