Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Слово "милосердие" вообще не про таких существ, что позируют перед камерой. Их надо утилизировать без всякой жалости....Милосердие к упырям?
  • Владимир Соколов
    вы прекрасный пример глупого руководителя устроенного по блату)) не знаете элементарных вещей, но рулить уже готовы. ...Почему в России н...
  • Владимир Соколов
    прежде чем фантазировать вы почитали бы чего)) мурзилку например. я не понимаю как вас назначили мастером если вы не ...Почему в России н...

Игра на публику

Игра на публику

  Зеленский обвинил Россию в вероломстве «Пока другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от бесконечных атак русской армии», - с грустью в голосе пару дней назад изрек захвативший власть на Украине Зеленский, обращаясь к угнетаемой им же нации.

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