Астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 января 2025 года для всех знаков Зодиака

Нам кажется, что год лучше начинать с чистого листа или с первого же понедельника, но — нет. Это так не работает! Поэтому внимательно изучите гороскоп, в нем есть подсказки о том, как без особых проблем и сложностей вкатиться в 2025-й представителям разных знаков зодиака.