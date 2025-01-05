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Астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 января 2025 года для всех знаков Зодиака

Астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 января 2025 года для всех знаков Зодиака

Нам кажется, что год лучше начинать с чистого листа или с первого же понедельника, но — нет. Это так не работает! Поэтому внимательно изучите гороскоп, в нем есть подсказки о том, как без особых проблем и сложностей вкатиться в 2025-й представителям разных знаков зодиака.

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