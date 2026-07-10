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ВЕСТИ КРЫМ

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Депутаты Государственной Думы поддержали продление «гаражной амнистии» до сентября 2031 года

Депутаты Государственной Думы поддержали продление «гаражной амнистии» до сентября 2031 года

Ваш браузер не поддерживает видео. Речь идёт об услуге, которая в упрощённом порядке и в максимально быстрые сроки позволит гражданам бесплатно оформлять гаражи и земельные участки, на которых эти объекты расположены.

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