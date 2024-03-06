Лупита Нионго и Джошуа Джексон проводят романтический отпуск в Мексике

Джошуа Джексон и Лупита Нионга проводят романтический отпуск в Мексике, на курорте Пуэрто-Вальярта. Папарацци засняли пару на пляже, и влюблённые не скрывали чувств: обнимались и целовались, не обращая внимания ни на кого.
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