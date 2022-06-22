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Комличенко возвращается в «Динамо». Потянет ли конкуренцию форвард с Захаряном, Тюкавиным, Грулевым и Макаровым?

Комличенко возвращается в «Динамо». Потянет ли конкуренцию форвард с Захаряном, Тюкавиным, Грулевым и Макаровым?

Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Комличенко вернется в «Динамо» из аренды в «Ростове». За время отсутствия форварда в линии нападения «бело-голубых» подросла неплохая плеяда: Захарян, Тюкавин, Грулев, а также примкнувший к ним Макаров.

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