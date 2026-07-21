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XI Международный фестиваль короткометражного кино "Кинолес" подвёл итоги

XI Международный фестиваль короткометражного кино "Кинолес" подвёл итоги

С 16 по 19 июля в посёлке Лисий Нос на берегу Финского залива прошёл XI Международный фестиваль короткометражного кино "Кинолес" – событие, которое объединило молодых кинематографистов, профессионалов индустрии и тысячи зрителей.

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