Акция «Выходные добрых дел» предлагает позаботиться о животных в преддверии зимы

В Москве до конца октября проводят «Выходные добрых дел» — акцию, участники которой могут помочь городским животным подготовиться к зиме.
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