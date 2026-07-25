Гребёнкин избежал операции и восстановится к лагерю «Филадельфии» в сентябре

Нападающий «Филадельфия Флайерз» Никита Гребёнкин планирует быть готовым к открытию лагеря команды. Как сообщил журналист PHLY Sports Чарли О'Коннор, игрок чувствует себя хорошо, он будет полностью здоров и готов к тренировочному сбору в сентябре.