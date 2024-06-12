Константин Бондаренко: Когда заключат мир, на оставшейся Украине настанет ад

Алексей Песков 10 июня 2024 г., 8:41 Украинский политолог не исключает насильственной смены власти в стране, в том числе и усилиями западных спецслужб Большинство украинцев ждут мира — хоть какого-нибудь.
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