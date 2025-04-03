Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Alexander Demidov
    Перестройку и последующие реформы затевали для того, чтобы люди стали жить лучше. Людям не нравилось, что номенклатур...Кому на Руси жить...
  • alik3456 Джексон
    Обязательно наградят , потом на органы порежут...Огненный украинец...
  • Михаил Сартин
    Полагаю, что если депутатов отправить работать на места, откуда были избраны и з.плату платить по месту работы. В это..."Первый раз штраф...

Кому на Руси жить хорошо: мигранты и чиновники оказались в топе по зарплатам

Кому на Руси жить хорошо: мигранты и чиновники оказались в топе по зарплатам

БлокнотРУ В российский топ самых высокооплачиваемых сотрудников по результатам 2024 года попали чиновники и мигранты.

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Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
У тех, кто считает чужие деньги хочется спросить - а вы так как мигранты работать не пробовали? Без отпусков и выходных по 12-14 часов ежедневно. Можно на стройке, а можно курьером. А можно курьером после стройки. Они же здесь на вахте, работают так, потом многие домой едут. Наши на вахте тоже неплохо зарабатывпют. Рецепт всегда один: хочешь много денег - вкалывай! Ну или родись у представителя власти или бизнеса.
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7 час.
НС
Николай Сатин
Когда в стране чиновники сами себя плодят, сами себе начисляют бабло, сами себя проверяют, сами себя наказывают и прощают порядка не будет. Пример: (не укладывается в голову)  судья даёт рецидивисту с тремя отсидками по тяжёлым статьям за четвёртое преступление изнасилование и убийство несовершеннолетней несколько лет тюрьмы, под сомнение ставится правомерность всей структуры власти. Где законность и справедливость?
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5 час.
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Alexander Demidov
Перестройку и последующие реформы затевали для того, чтобы люди стали жить лучше. Людям не нравилось, что номенклатура и ее обслуга, включая клоунов и торгашей, живет намного лучше тех, кто работает. В результате реформ мы ушли от номенклатурного социализма и пришли к номенклатурному капитализму и теперь неравенства стало в тысячу раз больше, а номенклатура и ее обслуга при капитализме стала в тысячу раз жирнее номенклатуры и ее обслуги при социализме, расслоение катастрофически усилилось, а проблемы народа только усугубились. Помните лозунг из социализма: «Все во имя человека, все на благо человека», теперь-то мы точно знаем ради какого &quot;человека&quot; затевались реформы, и ради кого произошло одурачивание и намеренное массовое обнищание народа. Кормление ненасытной номенклатуры стало абсолютно рядовым явлением.
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26 мин.
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