БлокнотРУ В российский топ самых высокооплачиваемых сотрудников по результатам 2024 года попали чиновники и мигранты.
Кому на Руси жить хорошо: мигранты и чиновники оказались в топе по зарплатам
Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
У тех, кто считает чужие деньги хочется спросить - а вы так как мигранты работать не пробовали? Без отпусков и выходных по 12-14 часов ежедневно. Можно на стройке, а можно курьером. А можно курьером после стройки. Они же здесь на вахте, работают так, потом многие домой едут. Наши на вахте тоже неплохо зарабатывпют. Рецепт всегда один: хочешь много денег - вкалывай! Ну или родись у представителя власти или бизнеса.
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7 час.
НС
Николай Сатин
Когда в стране чиновники сами себя плодят, сами себе начисляют бабло, сами себя проверяют, сами себя наказывают и прощают порядка не будет. Пример: (не укладывается в голову) судья даёт рецидивисту с тремя отсидками по тяжёлым статьям за четвёртое преступление изнасилование и убийство несовершеннолетней несколько лет тюрьмы, под сомнение ставится правомерность всей структуры власти. Где законность и справедливость?
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5 час.
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Alexander Demidov
Перестройку и последующие реформы затевали для того, чтобы люди стали жить лучше. Людям не нравилось, что номенклатура и ее обслуга, включая клоунов и торгашей, живет намного лучше тех, кто работает. В результате реформ мы ушли от номенклатурного социализма и пришли к номенклатурному капитализму и теперь неравенства стало в тысячу раз больше, а номенклатура и ее обслуга при капитализме стала в тысячу раз жирнее номенклатуры и ее обслуги при социализме, расслоение катастрофически усилилось, а проблемы народа только усугубились. Помните лозунг из социализма: «Все во имя человека, все на благо человека», теперь-то мы точно знаем ради какого "человека" затевались реформы, и ради кого произошло одурачивание и намеренное массовое обнищание народа. Кормление ненасытной номенклатуры стало абсолютно рядовым явлением.
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26 мин.
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