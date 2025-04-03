Кому на Руси жить хорошо: мигранты и чиновники оказались в топе по зарплатам

ЗЖ Зоя Жук У тех, кто считает чужие деньги хочется спросить - а вы так как мигранты работать не пробовали? Без отпусков и выходных по 12-14 часов ежедневно. Можно на стройке, а можно курьером. А можно курьером после стройки. Они же здесь на вахте, работают так, потом многие домой едут. Наши на вахте тоже неплохо зарабатывпют. Рецепт всегда один: хочешь много денег - вкалывай! Ну или родись у представителя власти или бизнеса.

НС Николай Сатин Когда в стране чиновники сами себя плодят, сами себе начисляют бабло, сами себя проверяют, сами себя наказывают и прощают порядка не будет. Пример: (не укладывается в голову) судья даёт рецидивисту с тремя отсидками по тяжёлым статьям за четвёртое преступление изнасилование и убийство несовершеннолетней несколько лет тюрьмы, под сомнение ставится правомерность всей структуры власти. Где законность и справедливость?