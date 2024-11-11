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Царьград

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У Трампа могут возникнуть проблемы с реализацией обещаний: На это есть причина

У Трампа могут возникнуть проблемы с реализацией обещаний: На это есть причина

Эксперт Суслов оценил шансы избранного президента США реализовать предвыборные обещанияНесмотря на то, что республиканцы после победы Трампа на выборах контролируют все ветви власти, ему будет довольно тяжело выполнить свои предвыборные обещания.

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