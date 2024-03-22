Политолог связал причину заявлений Макрона об отправке военных на Украину с Трампом

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину связаны с его страхом перед отказом в помощи Киеву со стороны Вашингтона в случае, если бывший американский лидер Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии