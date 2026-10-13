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Газета.ру

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OneTwoTrip: средняя продолжительность отдыха на природе выросла до 2,6 дня

OneTwoTrip: средняя продолжительность отдыха на природе выросла до 2,6 дня

Россияне стали отдыхать на природе дольше и выбирать более комфортные форматы размещения. Этой осенью средняя продолжительность отдыха увеличилась до 2,6 дня против 2,1 дня годом ранее.

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