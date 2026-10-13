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Ethena потеряла 12,6% за сутки: коррекция после двукратного роста или начало разворота?

Токен Ethena (ENA) за 24 часа подешевел на 12,6%, при этом суточный торговый объем увеличился на 37%, а открытый интерес сократился на 16%.

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