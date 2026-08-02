В Орловской области объявили охоту на таксистов-нелегалов

Очередной совместный рейд в сфере пассажирских перевозок прошёл на днях в городе Ливны. Специалисты Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, инспекторы ГИБДД и представители налоговой службы проверили, насколько добросовестно перевозчики соблюдают требования закона.
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