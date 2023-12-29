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Парламентская газета

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Кабмин утвердил программу восстановления и развития новых регионов

Преодоление социально-экономического отставания новых регионов, а также достижение ими к 2030 году среднероссийских показателей по уровню качества жизни граждан и общероссийского по уровню социально-экономического развития — такова цель утвержденной Правительством госпрограммы восстановления и социально-экономического развития новых регионов.

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